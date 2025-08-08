Глава МЗС Чехії: рішення Ізраїлю захопити всю Газу є ризикованим

Рішення ізраїльського військово-політичного кабінету про захоплення всього сектору Гази міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає ризикованим кроком.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у коментарі ČTK.

За словами Ліпавського, рішення Ізраїлю про захоплення Гази є "ризикованим кроком".

"Водночас ми не можемо ігнорувати той факт, що продовження конфлікту насамперед спричинене тим, що сектор Газа залишається під контролем терористів з ХАМАС, які у нелюдських умовах утримують ізраїльських заручників", – зазначив він.

Очільник МЗС Чехії висловив сподівання, що Ізраїль під час планування та проведення військових операцій вживе всіх необхідних заходів для захисту цивільного населення і діятиме відповідно до міжнародного права.

Пріоритетом, на думку Ліпавського, залишається звільнення всіх заручників ХАМАС і встановлення постійного перемир'я.

Нагадаємо, зранку 8 серпня військово-політичний кабінет Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа.

Ці плани вже розкритикував прем’єр Великої Британії Кір Стармер, а Бельгія викликала посла Ізраїлю.

Водночас, за даними порталу Axios, президент США Дональд Трамп не заперечив щодо планів Ізраїлю взяти Газу під повний контроль.