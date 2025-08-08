Глава МИД Чехии: решение Израиля захватить всю Газу является рискованным

Решение израильского военно-политического кабинета о захвате всего сектора Газа министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает рискованным шагом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в комментарии ČTK.

По словам Липавского, решение Израиля о захвате Газы является "рискованным шагом".

"В то же время мы не можем игнорировать тот факт, что продолжение конфликта в первую очередь вызвано тем, что сектор Газа остается под контролем террористов из ХАМАС, которые в нечеловеческих условиях удерживают израильских заложников", – отметил он.

Глава МИД Чехии выразил надежду, что Израиль при планировании и проведении военных операций примет все необходимые меры для защиты гражданского населения и будет действовать в соответствии с международным правом.

Приоритетом, по мнению Липавского, остается освобождение всех заложников ХАМАС и установление постоянного перемирия.

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Эти планы уже раскритиковал премьер Великобритании Кир Стармер, а Бельгия вызвала посла Израиля.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не возразил против планов Израиля взять Газу под полный контроль.