Минобороны Словакии заказало тысячу презервативов для привлечения новых членов

Министерство обороны Словакии хочет использовать 1000 презервативов, закупленных за 1 990 евро, для популяризации армии и набора новых членов в войска.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Novinky.

Презервативы будут раздавать на фестивале Lovestream, который проходит с 15 по 17 августа в Братиславе.

Распространение презервативов является распространенной практикой в армиях стран-членов НАТО, утверждает руководство Вооруженных сил Словакии.

"Это не только инструмент профилактики здоровья, но и рекламный и образовательный элемент", – говорится в письменном заявлении пресс-службы Министерства обороны.

"Во многих странах презервативы раздают не только военнослужащим, но и населению во время призывных кампаний и информационных мероприятий", – добавили в пресс-службе.

В министерстве подчеркнули, что в большинстве армий НАТО презервативы являются частью медицинского оборудования, пособий для миссий и рекламных материалов. "Это распространенная практика в таких развитых странах, как США, Германия, Канада, Франция и Великобритания. Даже Организация Объединенных Наций закупает их для миротворческих миссий по всему миру", – отметили в пресс-службе.

Армия прокомментировала инициативу с оптимизмом, написав, что "ни одна резина не похожа на резину". "Говорят, что солдаты обгумлены, они выполняют приказы и не думают. И все же, солдаты проходят сложный процесс отбора, прежде чем быть принятыми, они должны быть образованными и должны продолжать учиться. Они эксплуатируют сложные системы вооружения, общаются на нескольких языках и работают в международных структурах военного командования и контроля", – пишут в армии.

Солдаты подчеркнули, что в первую очередь защищают Словацкую Республику. "Знаете, что вас защищает? Обычный резиновый презерватив", – добавили военные, напомнив, что презервативы раздавали солдатам во время Первой мировой войны, а также обеспечивали ими жителей городов, расположенных вблизи поля боя. "Резинка также хорошо зарекомендовала себя как чехол для ствола оружия – от влаги и пыли, как водонепроницаемый пакет для небольшого снаряжения и как импровизированный контейнер для воды", – подытожили в словацкой армии.

Напомним, в прошлом году городские власти Димена, что в центральной части Нидерландов, преимущественным большинством голосов поддержали инициативу по бесплатной раздаче презервативов местным жителям.

Подобные инициативы существуют и в других европейских странах. В Люксембурге, например, с прошлого года можно получить полную компенсацию на стоимость большинства контрацептивов.