Премьер Израиля возмущен остановкой экспорта оружия из ФРГ из-за планов на Газу

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с канцлером Германии Фридрихом Мерцем выразил разочарование решением Берлина приостановить поставки оружия в Израиль из-за его намерений взять под контроль весь сектор Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

Ранее в пятницу Германия объявила, что больше не будет экспортировать оружие, которое может быть использовано в войне в секторе Газа.

"Вместо того, чтобы поддержать справедливую войну Израиля против ХАМАС, который совершил самое ужасное нападение на еврейский народ со времен Холокоста, Германия вознаграждает терроризм ХАМАС эмбарго на поставки оружия Израилю", – заявили в офисе премьера Израиля.

Там добавили, что "целью Израиля не является захват Газы, а освобождение Газы от ХАМАС и создание там мирного правительства".

Напомним, утром 8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа.

Эти планы уже раскритиковал премьер Великобритании Кир Стармер, а Бельгия вызвала посла Израиля.

В то же время, по данным портала Axios, президент США Дональд Трамп не опроверг планы Израиля взять Газу под полный контроль.