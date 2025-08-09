Трамп встретится с Путиным 15 августа на Аляске

Американский президент Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся в штате Аляска.

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что долгожданная встреча между ним и Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа, "в большом штате Аляска".

"Дальнейшие подробности будут сообщены позже", – написал он.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и Трампа. Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.

СМИ писали, что Трамп якобы общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о потенциальной возможности провести встречу Путина в Риме.

Читайте материал "ЕвроПравды": Встреча со многими неизвестными: зачем Дональд Трамп согласился на саммит с Путиным.