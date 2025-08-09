ЄС привітав домовленість між Азербайджаном і Вірменією

Європейський Союз привітав домовленість між Вірменією і Азербайджаном, досягнуту за посередництва США, щодо припинення тривалого конфлікту.

Про це йдеться заяві, яку опублікувала Рада Європейського Союзу, повідомляє "Європейська правда".

У ЄС заявили, що угода між Вірменією та Азербайджаном, укладена прем'єр-міністром Вірменії і президентом Азербайджану у присутності президента Трампа в Білому домі, є "значним проривом у припиненні багаторічного конфлікту".

У ЄС висловили рішучу підтримку обом сторонам та адміністрації США за створення умов для досягнення прогресу у врегулюванні, наголошуючи на важливості своєчасного виконання узгоджених кроків, зокрема укладення та ратифікації мирного договору.

"Після завершення двосторонніх переговорів між Вірменією та Азербайджаном щодо тексту мирної угоди в березні цього року, це є важливим і вирішальним кроком на шляху до повної нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном на основі взаємного визнання суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності кордонів відповідно до Алматинської декларації 1991 року", – йдеться у заяві.

Країни ЄС наголосили на підтримці процесу нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

"Ми як і раніше готові співпрацювати з партнерами з метою досягнення повноцінної нормалізації, надаючи додаткову підтримку та експертизу, зокрема для практичної реалізації наступних кроків", – додали у заяві.

Нагадаємо, Азербайджан і Вірменія фактично перебувають у стані війни після проголошення незалежності понад 30 років тому, а у 2020 та 2023 роках Азербайджан у результаті воєнних дій повернув контроль над Нагірним Карабахом.

У березні країни заявили про значний прорив у переговорах і завершення роботи над проєктом мирної угоди. Однак терміни її підписання досі залишались невизначеними.

8 серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали у Білому домі за присутності президента США Дональда Трампа угоду, що включає створення транзитного коридору, який матиме назву "Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання".

