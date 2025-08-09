ЕС приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией

Европейский Союз приветствовал достигнутое при посредничестве США соглашение между Арменией и Азербайджаном о прекращении длительного конфликта.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном Советом Европейского Союза, сообщает "Европейская правда".

В ЕС заявили, что соглашение между Арменией и Азербайджаном, заключенное премьер-министром Армении и президентом Азербайджана в присутствии президента Трампа в Белом доме, является "значительным прорывом в прекращении многолетнего конфликта".

В ЕС выразили решительную поддержку обеим сторонам и администрации США за создание условий для достижения прогресса в урегулировании, отметив важность своевременного выполнения согласованных шагов, в частности заключения и ратификации мирного договора.

"После завершения двусторонних переговоров между Арменией и Азербайджаном по тексту мирного соглашения в марте этого года, это является важным и решающим шагом на пути к полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года", – говорится в заявлении.

Страны ЕС подчеркнули поддержку процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Мы по-прежнему готовы сотрудничать с партнерами с целью достижения полноценной нормализации, предоставляя дополнительную поддержку и экспертизу, в частности для практической реализации следующих шагов", – добавили в заявлении.

Напомним, Азербайджан и Армения фактически находятся в состоянии войны после провозглашения независимости более 30 лет назад, а в 2020 и 2023 годах Азербайджан в результате военных действий вернул контроль над Нагорным Карабахом.

В марте страны заявили о значительном прорыве в переговорах и завершении работы над проектом мирного соглашения. Однако сроки его подписания до сих пор оставались неопределенными.

8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа соглашение, которое включает создание транзитного коридора, который будет называться "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания".

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Трамп предлагает соглашение Армении, Россия теряет Кавказ.