Чешскому министру стало плохо перед походом на священную гору

Министр финансов Чехии Збинек Станюра был вынужден отменить восхождение на священную гору Радгошть, которое проходило в рамках предвыборной кампании, после того, как ему стало плохо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

Станюре накануне восхождения на Радгошть стало плохо, и в больнице ему поставили капельницу, после чего отпустили домой.

Рассматривался вариант, что глава чешского Минфина все же сможет присоединиться к восхождению утром в субботу, но он был вынужден вернуться в больницу для еще одной процедуры.

В результате Станюру довезли на автомобиле уже до седловины Пустевни – места, где участники восхождения продолжили свой поход.

В мероприятии приняли участие около двух десятков политиков чешской правительственной коалиции SPOLU, в частности глава списка блока в Злинском крае, где расположен Радгошть, а также депутат чешского парламента Якуб Янда.

Как сообщалось, популистская партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша продолжает лидировать в рейтингах перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью 2025 года.

