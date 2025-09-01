Фон дер Ляйен: Европа имеет "достаточно четкие" планы по отправке войск в Украину

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны ЕС разрабатывают "достаточно четкие планы" потенциального развертывания войск в Украине в рамках послевоенных гарантий безопасности, которые будут иметь полную поддержку со стороны США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Financial Times.

По словам фон дер Ляйен, существует "четкая дорожная карта" для возможного развертывания войск.

"Гарантии безопасности имеют первостепенное значение и абсолютно необходимы. У нас есть четкая дорожная карта, и мы достигли соглашения в Белом доме... и эта работа продвигается очень хорошо", – рассказала она.

Она добавила, что продолжается работа над планами "развертывания многонациональных войск и поддержки со стороны американцев".

"Президент Трамп заверил нас, что США будут как элемент поддержки. Это было сказано очень четко и неоднократно подтверждалось", – отметила президент ЕК.

Она также сказала, что на прошлой неделе главы оборонных ведомств так называемой "коалиции решительных" провели встречу и "разработали достаточно точные планы", включая обсуждение "необходимых элементов для эффективного наращивания войск".

"Конечно, всегда необходимо политическое решение соответствующей страны, потому что развертывание войск является одним из важнейших суверенных решений нации. (Но) чувство срочности очень высокое... дело продвигается вперед. Оно действительно приобретает форму", – подчеркнула фон дер Ляйен.

Кроме того, по ее словам, основой сил сдерживания в послевоенный период должны стать Вооруженные силы Украины.

Еврокомиссия будет искать новые источники финансирования, чтобы обеспечить "устойчивое финансирование украинских вооруженных сил как... гарантии безопасности", сказала фон дер Ляйен.

После заключения любого мирного соглашения Киеву понадобится "достаточно значительное количество солдат, которым нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование... Безусловно, ЕС придется приложить усилия", отметила она.

Существующее финансирование Украины со стороны ЕС должно сохраняться и в мирное время, убеждена фон дер Ляйен. ЕС также продолжит финансирование обучения украинских солдат после заключения любого мирного соглашения.

Она также призвала государства-члены ЕС использовать кредитный фонд на вооружение в размере 150 млрд евро для заключения соглашений о совместном производстве с украинскими оборонными компаниями или для закупки оружия, которое может быть передано Киеву.

Ранее издание FT сообщало, что западные партнеры Украины подготовили предварительный план, который предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.