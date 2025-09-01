Полиция Греции и Германии разоблачила международную группировку, занимавшуюся торговлей кокаином

Греческие и немецкие правоохранители ликвидировали международную группировку наркоторговцев, подозреваемую в распространении крупных партий кокаина в Германии, Греции и других странах ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

По данным полиции Афин, в ходе скоординированных рейдов правоохранители задержали двух подозреваемых членов группировки, а немецкие полицейские арестовали еще троих.

Среди задержанных в Германии есть 66-летний немецкий гражданин и двое мужчин в возрасте 27 и 28 лет, национальность которых не разглашается. В Греции были арестованы два грека в возрасте 52 и 62 лет.

Во время рейдов в обеих странах власти изъяли около 300 килограммов кокаина.

Полиция Афин охарактеризовала банду как высокоорганизованную, члены которой выполняли конкретные функции, от координации транспорта и найма водителей до продажи и распространения наркотиков среди потребителей.

Греческие следователи оценивают, что до своего расформирования банда получила более 5 миллионов евро незаконной прибыли.

По данным полиции, наркобизнес в Греции часто сосредоточен на островах, таких как Миконос, где проживает много состоятельных потребителей наркотиков.

Полиция Афин заявила, что расследование проводилось в тесном сотрудничестве с немецкими властями, а важные доказательства были предоставлены Управлением США по борьбе с наркотиками (DEA).

Бельгия, Нидерланды и Великобритания недавно ликвидировали европейскую преступную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков – было изъято 5 млн евро.

14 июля полиция в Германии изъяла наркотики стоимостью около 20 млн евро, которые приехали в магазин в партии овощей.

А 20 июля писали, что болгарские пограничники изъяли одну из крупнейших партий кокаина из фургона с бельгийскими номерами, который направлялся в Турцию.