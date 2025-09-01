Трамп несподівано змінив думку щодо китайських студентів у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить навчатися у США більш як пів мільйону нових студентів з Китаю – попри думку частини його прихильників, що це не відповідає політиці "Америка насамперед".

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Трамп в інтерв’ю The Daily Caller, що вийшло у неділю, заявив, що Китай забезпечує Америці "багато грошей прямо зараз" і наполягає, що дозволити вступ новим китайським студентам до університетів у Штатах – "правильна річ".

"У мене дуже хороші відносини з президентом Сі. Думаю, будь-якій країні дуже образливо почути, що її студентів не приймуть на навчання", – сказав Трамп у відповідь на запитання про те, чи його слова про наміри надати студентські візи новим студентам з Китаю є переговорною тактикою, чи кроком, що, на його думку, вигідний для США.

"Знаєте, я вмію лагодити з Китаєм… Китай зараз платить нам дуже багато грошей. Вони платять нам сотні мільйони доларів", – додав президент.

Перший раз Трамп сказав про свої наміри минулого тижня під час зустрічі з президентом Південної Кореї, заявивши, що збирається погодити студентські візи для 600 тисяч китайських студентів, і це "дуже важливо".

В інтерв’ю Трамп уточнив, що ця цифра стосується дворічного періоду та що він не вимагатиме нічого в обмін на це від Пекіна.

"Ні, я нічого не хочу в обмін на це. Ми добре лагодимо. Вони платять нам сотні мільйонів доларів", – сказав він.

Це позначило відступ від набагато жорсткішої позиції, озвучуваної адміністрацією раніше цього року. Так, ще у травні держсекретар Марко Рубіо заявляв про плани відкликати візи багатьох китайських студентів, зокрема тих, які мають зв’язки з Комуністичною партією Китаю або навчаються за спеціальностями у стратегічно важливих сферах.

Китайські студенти є другою найчисельнішою групою іноземців в американських ВНЗ, після індійських. Зараз їх приблизно 275 тисяч. Американські університети і дослідницькі лабораторії багато десятиліть поспіль отримували переваги від того, що залучали талановитих іноземних студентів – у тому числі китайців, а оплата за їхнє навчання є вагомою частиною доходу закладів.

Нагадаємо, між США і Китаєм тривають перемовини щодо нових умов торгівлі.