Трамп неожиданно изменил мнение по поводу китайских студентов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит учиться в США более полумиллиону новых студентов из Китая – несмотря на мнение части его сторонников, что это не соответствует политике "Америка прежде всего".

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Трамп в интервью The Daily Caller, которое вышло в воскресенье, заявил, что Китай обеспечивает Америке "много денег прямо сейчас" и настаивает, что разрешить поступление новых китайских студентов в университеты в Штатах – "правильная вещь".

"У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Думаю, любой стране очень обидно услышать, что ее студентов не примут на обучение", – сказал Трамп в ответ на вопрос о том, являются ли его слова о намерении предоставить студенческие визы новым студентам из Китая переговорной тактикой или шагом, который, по его мнению, выгоден для США.

"Знаете, я умею ладить с Китаем... Китай сейчас платит нам очень много денег. Они платят нам сотни миллионов долларов", – добавил президент.

Впервые Трамп сказал о своих намерениях на прошлой неделе во время встречи с президентом Южной Кореи, заявив, что собирается согласовать студенческие визы для 600 тысяч китайских студентов, и что это "очень важно".

В интервью Трамп уточнил, что эта цифра касается двухлетнего периода и что он не будет требовать ничего в обмен на это от Пекина.

"Нет, я ничего не хочу в обмен на это. Мы хорошо ладим. Они платят нам сотни миллионов долларов", – сказал он.

Это ознаменовало отступление от гораздо более жесткой позиции, озвученной администрацией ранее в этом году. Так, еще в мае госсекретарь Марко Рубио заявлял о планах отозвать визы многих китайских студентов, в частности тех, которые имеют связи с Коммунистической партией Китая или обучаются по специальностям в стратегически важных сферах.

Китайские студенты являются второй по численности группой иностранцев в американских вузах, после индийских. Сейчас их примерно 275 тысяч. Американские университеты и исследовательские лаборатории много десятилетий подряд получали преимущества от того, что привлекали талантливых иностранных студентов – в том числе китайцев, а оплата за их обучение является весомой частью дохода заведений.

Напомним, между США и Китаем продолжаются переговоры о новых условиях торговли