В ЄЦБ заявили про занепокоєння через можливе падіння уряду Франції

Президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард на тлі наближення голосування за вотум довіри уряду Франції заявила про занепокоєння можливим падінням уряду.

Заяву Лагард наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Водночас, за словами президентки ЄЦБ, фінансова ситуація у Франції наразі не потребує втручання Міжнародного валютного фонду.

Французькі опозиційні партії заявили, що не голосуватимуть за вотум довіри уряду на чолі з Франсуа Байру. Це вдарило по фондовому та облігаційному ринках Франції, яка є другою економікою єврозони.

Французькі банки опинилися під тиском, але Лагард заявила, що французька банківська система перебуває в кращому становищі порівняно з фінансовою кризою 2008 року.

"Я вважаю, що французька банківська система має достатній капітал, що вона у кращому стані, ніж під час останньої великої фінансової кризи, що вона має хорошу структуру, добре контролюється і має відповідальних гравців", – сказала вона.

Водночас Лагард додала, що можливе падіння уряду однієї з країн єврозони "викликає занепокоєння".

Нагадаємо, 28 серпня французькі ультраправі та ультраліві відхилили компроміс із прем'єр-міністром Франсуа Байру щодо його проєкту бюджету, спрямованого на скорочення витрат.

Байру запросив представників парламентських партій до переговорів – за лічені дні перед голосуванням за вотум довіри його уряду 8 вересня.

Несподіване рішення Байру провести голосування щодо довіри до його уряду знову поставило Францію на межу політичного паралічу, що загрожує фінансовими та економічними потрясіннями.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра або вирішити розпустити парламент і провести вибори.

