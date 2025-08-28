Французькі ультраправі та ультраліві відмовились іти на компроміс із премʼєром

Французькі ультраправі та ультраліві партії в четвер відхилили компроміс із прем'єр-міністром Франсуа Байру щодо його проєкту бюджету, спрямованого на скорочення витрат.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Байру запросив представників парламентських партій до переговорів наступного тижня – за лічені дні перед голосуванням за вотум довіри його уряду 8 вересня.

Але у крайній лівій партії "Нескорена Франція" та ультраправому "Національному об'єднанні" дали зрозуміти, що не бачать сенсу в цих переговорах.

"Пане прем'єр-міністре, ви втратили багато можливостей скласти бюджет, який би приніс користь французькому народу. Сторінка перегорнута. Діалог залишився в минулому", – сказав заступник лідера "Нацобʼєднання" Себастьєн Шеню.

Представник "Нескореної Франції" Мануель Бомпар своєю чергою дав зрозуміти, що партія бойкотуватиме переговори з премʼєром наступного тижня.

"Нескорена Франція" вже подала вісім пропозицій про вотум недовіри уряду цього року. Тому ми не маємо наміру брати участь у рятувальній операції, яку зараз намагається ініціювати прем'єр-міністр", – сказав він.

Несподіване рішення Байру провести голосування щодо довіри до його уряду 8 вересня знову поставило Францію на межу політичного паралічу, що загрожує фінансовими та економічними потрясіннями.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра або вирішити розпустити парламент і провести вибори.

За даними опитувань, більшість французів бажають премʼєру провалу в парламенті.

Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме.