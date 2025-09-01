В ЕЦБ заявили о беспокойстве из-за возможного падения правительства Франции
Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард на фоне приближения голосования за вотум доверия правительству Франции заявила об обеспокоенности возможным падением правительства.
Заявление Лагард приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".
В то же время, по словам президента ЕЦБ, финансовая ситуация во Франции пока не требует вмешательства Международного валютного фонда.
Французские оппозиционные партии заявили, что не будут голосовать за вотум доверия правительству во главе с Франсуа Байру. Это ударило по фондовому и облигационному рынкам Франции, которая является второй экономикой еврозоны.
Французские банки оказались под давлением, но Лагард заявила, что французская банковская система находится в лучшем положении по сравнению с финансовым кризисом 2008 года.
"Я считаю, что французская банковская система имеет достаточный капитал, что она находится в лучшем состоянии, чем во время последнего большого финансового кризиса, что она имеет хорошую структуру, хорошо контролируется и имеет ответственных игроков", – сказала она.
В то же время Лагард добавила, что возможное падение правительства одной из стран еврозоны "вызывает беспокойство".
Напомним, 28 августа французские ультраправые и ультралевые отклонили компромисс с премьер-министром Франсуа Байру по его проекту бюджета, направленному на сокращение расходов.
Байру пригласил представителей парламентских партий к переговорам – за считанные дни до голосования по вотуму доверия его правительству 8 сентября.
Неожиданное решение Байру провести голосование о доверии его правительству вновь поставило Францию на грань политического паралича, грозящего финансовыми и экономическими потрясениями.
Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может выбрать нового премьера или решить распустить парламент и провести выборы.
Подробнее на эту тему в статье: "Самоубийство" премьера: ради чего правительство Франции уйдет в отставку и какие последствия это будет иметь.