В Германии судятся из-за "обманчивой" упаковки шоколадки Milka, вес которой уменьшился

В Германии подали судебный иск на производителя из-за "обманчивой" упаковки шоколадки Milka – которая осталась неизменной, хотя вес изделия уменьшился на 1/10.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Центр защиты прав потребителей в Гамбурге подал судебный иск против производителя Mondelez, считая введением в заблуждение потребителя то, что вес шоколадки Milka "незаметно" уменьшился на одну десятую.

Иск будет рассматриваться в Региональном суде Бремена.

В Центре защиты прав потребителей обвиняют производителя в том, что после уменьшения веса шоколадки ее упаковка и длина не претерпели никаких изменений, визуально заметных для покупателя – она лишь стала тоньше на миллиметр.

"Многие потребители годами покупают шоколад Milka в знакомой упаковке, предполагая, что это то же количество шоколада. Но их обманывают, потому что несколько шоколадок в ассортименте теперь содержат только 90 граммов, тогда как цена такая же или выше", – пояснил эксперт Армин Валет.

В Центре считают, что производитель должен был бы четче обозначить меньший вес плитки. Хотя информация об этом есть на передней части упаковки мелким шрифтом, характер надписи делает ее слишком малозаметной при размещении изделия на полках торговых сетей.

В иске требуют обязать производителя более очевидно указать информацию.

Армин Валет считает, что правительство Германии должно ввести обязательства для производителей минимум 6 месяцев после уменьшения размера упаковки той или иной продукции открыто информировать потребителя об этом..

В то же время Mondelez Germany не соглашается с обвинениями – представитель заявил, что актуальный вес шоколадки четко указан на каждой плитке, а также об уменьшении размеров изделий размещали информацию на всех информационных ресурсах компании.

Он отметил, что за последний год стоимость какао почти утроилась и достигла рекордного уровня, поэтому для того, чтобы "оставаться конкурентоспособными и избегать компромиссов по вкусу и качеству", компания уменьшила размеры изделий.

