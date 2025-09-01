У Литві хочуть дозволити оперативніше збивати небезпечні дрони

Міністерство оборони Литви пропонує поправки до закону, які нададуть право більш оперативного і простого застосування військової сили проти дронів, які становлять небезпеку.

Про це повідомляє LRT, інформує "Європейська правда".

Згідно із запропонованими поправками, військова сила може бути застосована проти дронів, що знаходяться в забороненій або обмеженій зоні, за рішенням міністра оборони або уповноваженої ним особи, якщо їх польоти здійснюються без дотримання належних умов.

За чинним законодавством збивати сторонній об’єкт, що ввійшов у заборонену зону, можна тільки в тому випадку, якщо напрямок його польоту становить реальну загрозу важливим об'єктам державного значення.

"Мета законопроєкту – створити умови для більш оперативного застосування військової сили проти безпілотних літальних апаратів, що становлять загрозу", – йдеться в пояснювальній записці.

Раніше повідомляли, що Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія і Польща написали спільного листа до Єврокомісії із закликом виділити додаткове фінансування на охорону зовнішніх кордонів ЄС через загрозу дронів.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

В литовському Міноборони припустили, що дрон міг залетіти до Литви внаслідок впливу українських засобів РЕБ.