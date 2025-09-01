В Литве хотят разрешить оперативнее сбивать опасные дроны

Министерство обороны Литвы предлагает поправки к закону, которые дадут право более оперативного и простого применения военной силы против дронов, представляющих опасность.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

Согласно предложенным поправкам, военная сила может быть применена против дронов, находящихся в запретной или ограниченной зоне, по решению министра обороны или уполномоченного им лица, если их полеты осуществляются без соблюдения надлежащих условий.

По действующему законодательству сбивать посторонний объект, вошедший в запретную зону, можно только в том случае, если направление его полета представляет реальную угрозу важным объектам государственного значения.

"Цель законопроекта – создать условия для более оперативного применения военной силы против беспилотных летательных аппаратов, представляющих угрозу", – говорится в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша написали совместное письмо в Еврокомиссию с призывом выделить дополнительное финансирование на охрану внешних границ ЕС из-за угрозы дронов.

Напомним, утром 28 июля литовцы с приграничья с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. Из видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

В литовском Минобороны предположили, что дрон мог залететь в Литву в результате воздействия украинских средств РЭБ.