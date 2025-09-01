"Президент" Грузии пожаловался Трампу на недостаток внимания

Назначенный партией власти Грузии президент Михеил Кавелашвили написал письмо президенту США Дональду Трампу, в котором жалуется на недостаток внимания к его стране со стороны американской администрации.

Письмо опубликовано на сайте телеканала Rustavi 2, сообщает "Европейская правда".

В письме Кавелашвили отмечает, что перезагрузка отношений с США и восстановление стратегического партнерства является одним из ключевых приоритетов внешней политики Грузии, а также жалуется, что при президентстве Джо Байдена это партнерство "было разорвано".

"В этом контексте следует отметить: с сожалением вновь отмечаем, что ваша администрация не уделяет должного внимания Грузии, что на фоне полного соответствия ценностей правительств вызывает недоумение в грузинском обществе", – говорится в письме.

Кавелашвили жалуется, что при Трампе США установили тесные отношения со всеми без исключения соседними с Грузией странами.

"Вы успешно способствовали... подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, активному сотрудничеству с правительством Турции и даже восстановлению партнерских отношений с Владимиром Путиным. Однако на этом фоне ваша администрация ничего не говорит о Грузии, что, как я уже упоминал, удивляет грузинскую общественность", – сетует "президент".

Обращаясь к Трампу, он добавил, что его "пассивность вызывает у грузинского народа сомнения и вопросы относительно того, насколько свободными и искренними являются действия вашей администрации в плане укрепления мира в регионе".

"Грузинское общество обеспокоено доминированием в Грузии "глубинного государства", ориентированного на войну и хаос, за которым ваша администрация, к сожалению, пассивно наблюдает", – пишет Кавелашвили.

Он также выразил надежду, что отношение администрации США к Грузии изменится.

"Важно, чтобы грузинский народ ассоциировал Соединенные Штаты не с "глубинным государством", а с сильным американским президентом, не с постоянными попытками нарушить и дестабилизировать мир, а с миром и стабильностью, не с гендерной и ЛГБТ-пропагандой, а с... уважением к традиционным ценностям", – говорится в письме.

Кавелашвили убеждает, что "готов сделать все возможное", чтобы восстановить стратегическое партнерство между Грузией и США.

"Необходимым условием для достижения этой цели является справедливое и внимательное отношение вашей администрации к грузинскому государству и грузинскому народу", – резюмировал он.

Нынешняя власть Грузии в лице "Грузинской мечты" долгое время рассчитывала на налаживание отношений с США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Но ранее в Тбилиси признали, что никаких официальных контактов с администрацией Трампа у них не было.

