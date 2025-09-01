Туск поговорив з Навроцьким про його майбутній візит у Вашингтон

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в ході особистої зустрічі з президентом Каролем Навроцьким обговорив, зокрема його майбутній візит у Вашингтон.

Про це заявив речник польського уряду Адам Шлапка, якого цитує RMF 24, повідомляє "Європейська правда".

Президент і прем'єр-міністр Польщі взяли участь у понеділок вранці в пам’ятних заходах з нагоди 86-ї річниці початку Другої світової війни на Вестерплатте в Гданську.

Спершу про зустріч Туска з Навроцьким на полях заходу повідомили ЗМІ, а згодом цю інформацію підтвердив Шлапка.

"Відбулася зустріч віч-на-віч, зокрема, щодо візиту президента до Вашингтона", – заявив він.

Кароль Навроцький прибуде до Вашингтона 3 вересня. В рамках візиту у нього запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський побажав президенту ефективних результатів на переговорах у США, висловивши сподівання, що той привезе з Вашингтона "не тільки фото".

Також повідомляли про скандал між МЗС і офісом президента Польщі через інструкції для Навроцького у зв’язку з візитом до США.