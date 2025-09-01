Туск поговорил с Навроцким о его предстоящем визите в Вашингтон

Премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе личной встречи с президентом Каролем Навроцким обсудил, в частности его предстоящий визит в Вашингтон.

Об этом заявил представитель польского правительства Адам Шлапка, которого цитирует RMF 24, сообщает "Европейская правда".

Президент и премьер-министр Польши приняли участие в понедельник утром в памятных мероприятиях по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны на Вестерплатте в Гданьске.

Сначала о встрече Туска с Навроцким на полях мероприятия сообщили СМИ, а впоследствии эту информацию подтвердил Шлапка.

"Состоялась встреча с глазу на глаз, в частности, относительно визита президента в Вашингтон", – заявил он.

Кароль Навроцкий прибудет в Вашингтон 3 сентября. В рамках визита у него запланирована встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожелал президенту эффективных результатов на переговорах в США, выразив надежду, что тот привезет из Вашингтона "не только фото".

Также сообщалось о скандале между МИД и офисом президента Польши из-за инструкций для Навроцкого в связи с визитом в США.