У Польщі вчителі вийшли на протест у перший день навчального року

У понеділок, 1 вересня, у Варшаві відбулася масштабна акція протесту вчителів з усіх регіонів Польщі, які висловили невдоволення політикою уряду та заявили, що почуваються обдуреними.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

У перший день навчального року вчителі з усіх областей Польщі зібралися на протест перед будівлею Міністерства освіти та заявили, що почуваються обдуреними урядом.

Фото: RMF24

Демонстрація була організована Польською спілкою вчителів під гаслом "Освіта – наша спільна справа!".

До вимог протестувальників входять:

підвищення престижу професії вчителя;

10-відсоткове збільшення базової зарплати вчителів та працівників освіти і науки;

прийняття громадянської ініціативи щодо прив'язки зарплати вчителів до середньої зарплати в економіці.

Вчителі наголосили, що реформи впроваджуються без урахування реалій шкільного життя. Як яскравий приклад вони наводять скасування домашніх завдань. На їхню думку, це погіршило ситуацію для учнів.

Фото: RMF24

