В Польше учителя вышли на протест в первый день учебного года
Новости — Понедельник, 1 сентября 2025, 13:35 —
В понедельник, 1 сентября, в Варшаве состоялась масштабная акция протеста учителей из всех регионов Польши, которые выразили недовольство политикой правительства и заявили, что чувствуют себя обманутыми.
Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".
В первый день учебного года учителя из всех областей Польши собрались на протест перед зданием Министерства образования и заявили, что чувствуют себя обманутыми правительством.
Демонстрация была организована Польским союзом учителей под лозунгом "Образование – наше общее дело!".
К требованиям протестующих относятся:
- повышение престижа профессии учителя;
- 10-процентное увеличение базовой зарплаты учителей и работников образования и науки;
- принятие гражданской инициативы по привязке зарплаты учителей к средней зарплате в экономике.
Учителя отметили, что реформы внедряются без учета реалий школьной жизни. В качестве яркого примера они приводят отмену домашних заданий. По их мнению, это ухудшило ситуацию для учеников.
В июле в центре Варшавы состоялась напряженная акция протеста против принятия Польшей мигрантов. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, направленные против политики премьера Дональда Туска и его миграционного курса.
Также напомним, что активисты "Последнего поколения" в течение двух недель блокировали мосты в Варшаве, требуя от правительства конкретных действий в защиту климата. В частности, 5 мая, в день, когда польские ученики сдавали письменный экзамен по родному языку, они блокировали мосты по Варшаве.