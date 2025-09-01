В Польше учителя вышли на протест в первый день учебного года

В понедельник, 1 сентября, в Варшаве состоялась масштабная акция протеста учителей из всех регионов Польши, которые выразили недовольство политикой правительства и заявили, что чувствуют себя обманутыми.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В первый день учебного года учителя из всех областей Польши собрались на протест перед зданием Министерства образования и заявили, что чувствуют себя обманутыми правительством.

Фото: RMF24

Демонстрация была организована Польским союзом учителей под лозунгом "Образование – наше общее дело!".

К требованиям протестующих относятся:

повышение престижа профессии учителя;

10-процентное увеличение базовой зарплаты учителей и работников образования и науки;

принятие гражданской инициативы по привязке зарплаты учителей к средней зарплате в экономике.

Учителя отметили, что реформы внедряются без учета реалий школьной жизни. В качестве яркого примера они приводят отмену домашних заданий. По их мнению, это ухудшило ситуацию для учеников.

Фото: RMF24

В июле в центре Варшавы состоялась напряженная акция протеста против принятия Польшей мигрантов. Протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги, направленные против политики премьера Дональда Туска и его миграционного курса.

Также напомним, что активисты "Последнего поколения" в течение двух недель блокировали мосты в Варшаве, требуя от правительства конкретных действий в защиту климата. В частности, 5 мая, в день, когда польские ученики сдавали письменный экзамен по родному языку, они блокировали мосты по Варшаве.