Некоторые города Франции закрыли школы на 1 сентября из-за сильных гроз

Новости — Понедельник, 1 сентября 2025, 13:50 — Мария Емец

В отдельных районах Франции отменили первый учебный день в школах из-за сильных гроз.

Об этом сообщают BFMTV и France Bleu, пишет "Европейская правда".

31 августа и 1 сентября в ряде районов страны прошли интенсивные осадки с грозами.

Во многих департаментах страны количество осадков обновило исторические рекорды для августа, кое-где за считанные часы выпало одна-три месячные нормы дождя. В департаменте Воклюз ряд домов пострадали от попадания молнии.

В связи с опасной погодой департаменты Буш-дю-Рон и Вар на юге страны закрыли образовательные учреждения. Первый день нового учебного года для всех классов школы, а также детсадов, перенесли на вторник.

В префектурах департаментов отметили, что приняли такое решение в координации с органами образования "для безопасности учеников и родителей". 

Министр образования Элизабет Борн отметила, что важно не подвергать излишней опасности семьи, которые ведут своих детей в школу.

На прошлой неделе на западе Польши прошел смерч, сообщали о как минимум нескольких перевернутых авто и поломанных деревьях.

Ранее этим летом зрелищный смерч сняли в аэропорту французского города Тур.

