Из Польши депортируют украинца с судимостью после избиения водителя автобуса

Из Польши депортируют 25-летнего гражданина Украины, который уже имел проблемы с законом, после нападения на водителя городского автобуса во Вроцлаве.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24 по заявлениям официальных органов.

Инцидент произошел ночью 24 августа около 1:30 на улице Оборницкой во Вроцлаве. По данным полиции, конфликт произошел после просьбы водителя к пассажиру покинуть салон автобуса, где он, похоже, собирался дремать до утра.

Молодой человек после того вытащил водителя из кабины и начал бить. Водитель начал защищаться. Полицию вызвал другой водитель, ставший свидетелем ситуации.

Молодой человек быстро ушел с места происшествия, но его почти сразу нашли благодаря камерам наблюдения. Он оказался 25-летним гражданином Украины, который уже имел судимость за кражу и отбыл свой срок заключения.

Его передали представителям Пограничной службы для депортации.

Пострадавший водитель не нуждался в госпитализации.

В выходные глава МВД Польши сообщил о депортации украинца, который разместил в сети видеоролики с угрозами поджогов.

Перед тем из Польши депортировали 15 украинцев, которых определили угрозой для общественной безопасности.