Пісторіус розкритикував заяви фон дер Ляєн про гарантії безпеки для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус різко розкритикував заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про гарантії військової безпеки для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Обговорювати такі питання, як гарантії безпеки, до того, як сісти за стіл переговорів, в корені неправильно, заявив міністр під час відвідування збройового заводу в Тройсдорфі.

"Крім того, що Європейський Союз не має повноважень або компетенції щодо розгортання військ – незалежно від того, хто або що, – я б утримався від підтвердження або коментування таких міркувань будь-яким чином", – сказав Пісторіус.

Пісторіус додав, що обговорення тривають, "але обговорювати це публічно в цей момент, я думаю, абсолютно неправильно".

Так Пісторіус відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що фон дер Ляєн говорила про "дорожню карту" – плани розгортання багатонаціональних сил в Україні.

Раніше видання FT повідомляло, що західні партнери України підготували попередній план, який передбачає створення демілітаризованої зони, що, ймовірно, патрулюватиметься нейтральними миротворчими військами третьої країни.

Тим часом Росія відхилила ідею про присутність європейських військ в Україні та військ з будь-якої держави НАТО, що суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що Путін погодиться на них в рамках мирної угоди.