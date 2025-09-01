Писториус раскритиковал заявления фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях военной безопасности для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Обсуждать такие вопросы, как гарантии безопасности, до того, как сесть за стол переговоров, в корне неправильно, заявил министр во время посещения оружейного завода в Тройсдорфе.

"Помимо того, что Европейский Союз не имеет полномочий или компетенции в отношении развертывания войск – независимо от того, кто или что, – я бы воздержался от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом", – сказал Писториус.

Писториус добавил, что обсуждения продолжаются, "но обсуждать это публично в данный момент, я думаю, совершенно неправильно".

Так Писториус отреагировал на сообщения СМИ о том, что фон дер Ляйен говорила о "дорожной карте" – планах развертывания многонациональных сил в Украине.

Ранее издание FT сообщало, что западные партнеры Украины подготовили предварительный план, который предусматривает создание демилитаризованной зоны, которая, вероятно, будет патрулироваться нейтральными миротворческими войсками третьей страны.

Между тем Россия отклонила идею о присутствии европейских войск в Украине и войск из любого государства НАТО, что противоречит утверждению президента США Дональда Трампа о том, что Путин согласится на них в рамках мирного соглашения.