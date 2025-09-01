У Боснії водії вантажівок блокують рух товарів по країні на знак протесту

У Боснії та Герцеговині водії вантажівок у понеділок заблокували рух усіх товарів у країні через те, що, за їхніми словами, уряд не підтримав транспортний сектор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Близько 600 вантажівок були припарковані біля вантажних митних терміналів у кількох містах, включаючи столицю Сараєво, а також біля кордонів з Хорватією та Сербією.

Пасажирський рух не був заблокований, але сповільнився, повідомив боснійський автомобільний клуб BIHAMK.

Logistika, організація, що представляє 47 000 працівників транспортного сектору, організувала протести під гаслом "Досить" після того, як багатомісячні переговори з численними органами влади Боснії не дали жодних результатів.

"Наші ланцюги поставок були зупинені по всій країні", – заявив на пресконференції Велімір Пеуліч, головний координатор Logistika.

Logistika, яка об'єднує 600 компаній, вимагає від центрального уряду усунути адміністративні бар'єри та надмірні податки, які, за її словами, загрожують виживанню сектору вартістю 4,7 мільярда євро.

Однією з ключових проблем є встановлений Європейським Союзом 90-денний ліміт, протягом якого боснійські водії вантажівок можуть перебувати на території Євросоюзу, не виїжджаючи з нього, зі 180 днів, дозволених на рік.

За словами Пеуліча, це змусило багато компаній перереєструватися в сусідніх країнах-членах ЄС – Хорватії та Словенії, а багатьох боснійських водіїв покинути свою країну.

"Припиніть арештовувати нас в ЄС", – сказав він, додавши, що 48 боснійських водіїв були затримані по всьому ЄС за перевищення 90-денного ліміту, хоча вони лише виконували свою роботу.

Водії вантажівок також вимагають повернення акцизних податків на нафту і скорочення прикордонних процедур, а також більшої цифровізації, яка б скоротила бюрократичну тяганину і довгі черги.

Міністерство зв'язку і транспорту Боснії заявило, що розпочало роботу над усуненням деяких адміністративних бар'єрів і процедур і що вона має бути завершена до наступного місяця.

Пеуліч заявив, що переговори з урядом триватимуть, як і протести.

Нагадаємо, 21 квітня, понад 500 вантажівок проїхали вулицями столиці Боснії і Герцеговини, Сараєва, сигналячи на знак протесту проти бездіяльності влади щодо проблем транспортного сектору.

Перед цим сотні студентів влаштували протест у столиці Боснії і Герцеговини Сараєві, звинувачуючи владу в небажанні взяти відповідальність за загибель людей під час повеней у жовтні 2024 року.