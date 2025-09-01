У Польщі відповіли, коли Навроцький відвідає Україну

Візит президента Польщі Кароля Навроцького обов’язково відбудеться, але після того, як польський лідер відвідає США, Ватикан, Литву і Фінляндію.

Про це в інтерв’ю тижневику Sieci заявив керівник Офісу міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач, текст опублікований на сайті глави польської держави, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, коли відбудеться візит в Україну, Пшидач нагадав про розмови, які вже відбулися між Навроцьким і президентом України Володимиром Зеленським.

"Я особисто контактую з Андрієм Єрмаком, головою канцелярії і найближчим соратником Володимира Зеленського. Зрозуміло, що візит в Україну відбудеться, але спочатку у нас в планах ті, які президент обіцяв зробити ще під час передвиборчої кампанії, тобто США і Ватикан", – сказав він.

"Під час свого третього візиту президент поїде до Вільнюса. Литовці – наші важливі союзники, сусіди. На основі нашої спільної історії – що важливо для Кароля Навроцького – ми будуємо міцне партнерство та єдність усього регіону. З Вільнюса президент полетить до Гельсінкі – Фінляндія як новий член НАТО є важливим стратегічним напрямком", – продовжив Пшидач.

Він також окреслив теми можливого візиту.

"Нам, безумовно, потрібно говорити про безпеку в широкому сенсі, але у нас також є двосторонні питання. Історичні та економічні питання, які важливі для поляків. Ми повинні захищати свій ринок від неконтрольованого потоку українського зерна, а також говорити про необхідність вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії і про поширення ідеологій, з якими ми не згодні", – заявив Пшидач.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск в ході особистої зустрічі з президентом Каролем Навроцьким обговорив, зокрема його майбутній візит у Вашингтон.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський побажав президенту ефективних результатів на переговорах у США, висловивши сподівання, що той привезе з Вашингтона "не тільки фото".