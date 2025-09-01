В Польше ответили, когда Навроцкий посетит Украину

Визит президента Польши Кароля Навроцкого обязательно состоится, но после того как польский лидер посетит США, Ватикан, Литву и Финляндию.

Об этом в интервью еженедельнику Sieci заявил руководитель Офиса международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, текст опубликован на сайте главы польского государства, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, когда состоится визит в Украину, Пшидач напомнил о разговорах, которые уже состоялись между Навроцким и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я лично контактирую с Андреем Ермаком, главой канцелярии и ближайшим соратником Владимира Зеленского. Понятно, что визит в Украину состоится, но сначала у нас в планах те, которые президент обещал сделать еще во время предвыборной кампании, то есть США и Ватикан", – сказал он.

"Во время своего третьего визита президент поедет в Вильнюс. Литовцы – наши важные союзники, соседи. На основе нашей общей истории – что важно для Кароля Навроцкого – мы строим прочное партнерство и единство всего региона. Из Вильнюса президент полетит в Хельсинки – Финляндия как новый член НАТО является важным стратегическим направлением", – продолжил Пшидач.

Он также очертил темы возможного визита.

"Нам, безусловно, нужно говорить о безопасности в широком смысле, но у нас также есть двусторонние вопросы. Исторические и экономические вопросы, которые важны для поляков. Мы должны защищать свой рынок от неконтролируемого потока украинского зерна, а также говорить о необходимости почтения памяти жертв Волынской трагедии и о распространении идеологий, с которыми мы не согласны", – заявил Пшидач.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе личной встречи с президентом Каролем Навроцким обсудил, в частности его предстоящий визит в Вашингтон.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пожелал президенту эффективных результатов на переговорах в США, выразив надежду, что тот привезет из Вашингтона "не только фото".