У Навроцького застерегли Київ: без вирішення історичних питань буде важко поліпшити відносини

Керівник Офісу міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що без конкретних кроків України у врегулюванні історичних суперечностей буде важко поліпшити відносини з Польщею.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику Sieci, текст опублікований на сайті глави польської держави, передає "Європейська правда".

Пшидач заявив, що Польща зробила для українців дуже багато, причому у вирішальний момент.

"Коли далеко не всі з тих, хто зараз випинає груди за орденами, зробили стільки, скільки зробили ми. Тому ми маємо право очікувати конкретних дій, наприклад, розблокування місць пам'яті на Волині. Якщо ми цього не побачимо, буде важко поліпшити відносини", – заявив він.

"І цього разу ми не відступимо, ми більше не будемо закривати очі на правду. Тим більше, що подібні ексгумації в Україні можуть проводити інші країни. Для поляків це абсолютно незрозуміло", – додав Пшидач.

Коли його запитали про президентське вето на закон щодо підтримки українців у Польщі на наступний день після Дня незалежності України і емоційну реакцію Києва на це, Пшидач зазначив: "Я сподіваюся, що всі в Києві розуміють, що Україна справді потребує союзників, у тому числі й по сусідству, і не в їхніх інтересах когось відштовхувати".

"Мені б дуже хотілося, щоб наші українські друзі усвідомлювали, скільки коштувала ця допомога, і не сприймали її як щось само собою зрозуміле, як щось, на що вони мають право", – сказав посадовець.

За його словами, Польща має право очікувати певної взаємності та рішень у важливих для неї питаннях.

Нагадаємо, президент Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України, оскільки вважає, що допомога "800+" повинна надаватися виключно українцям, які працевлаштовуються в Польщі.

Заветований проєкт також містив багато інших ключових питань. Йдеться, перш за все, про право тимчасового захисту для українців, які прибули до Польщі після початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року.

Чинні норми забезпечують їм тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.

