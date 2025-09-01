У Навроцкого предостерегли Киев: без решения исторических вопросов будет трудно улучшить отношения

Руководитель Офиса международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что без конкретных шагов Украины в урегулировании исторических противоречий будет трудно улучшить отношения с Польшей.

Об этом он сказал в интервью еженедельнику Sieci, текст опубликован на сайте главы польского государства, передает "Европейская правда".

Пшидач заявил, что Польша сделала для украинцев очень много, причем в решающий момент.

"Когда далеко не все из тех, кто сейчас выпячивает грудь за орденами, сделали столько, сколько сделали мы. Поэтому мы вправе ожидать конкретных действий, например, разблокирования мест памяти на Волыни. Если мы этого не увидим, будет трудно улучшить отношения", – заявил он.

"И на этот раз мы не отступим, мы больше не будем закрывать глаза на правду. Тем более, что подобные эксгумации в Украине могут проводить другие страны. Для поляков это совершенно непонятно", – добавил Пшидач.

Когда его спросили о президентском вето на закон о поддержке украинцев в Польше на следующий день после Дня независимости Украины и эмоциональной реакции Киева на это Пшидач отметил: "Я надеюсь, что все в Киеве понимают, что Украина действительно нуждается в союзниках, в том числе и по соседству, и не в их интересах кого-то отталкивать".

"Мне бы очень хотелось, чтобы наши украинские друзья осознавали, сколько стоила эта помощь, и не воспринимали ее как нечто само собой разумеющееся, как нечто, на что они имеют право", – сказал чиновник.

По его словам, Польша имеет право ожидать определенной взаимности и решений в важных для нее вопросах.

Напомним, президент Кароль Навроцкий ветировал закон о помощи гражданам Украины, поскольку считает, что помощь "800+" должна предоставляться исключительно украинцам, которые трудоустраиваются в Польше.

Ветированный проект также содержал много других ключевых вопросов. Речь идет, прежде всего, о праве временной защиты для украинцев, прибывших в Польшу после начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года.

Действующие нормы обеспечивают им временную защиту до конца сентября 2025 года. После этого срока они будут иметь, среди прочего, проблемы с легальным трудоустройством.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Наказать украинцев. Что стоит за новыми инициативами президента Польши.