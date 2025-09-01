В Румынии объяснили, как невъездной в Шенген мэр Кишинева попал в Италию

Министерство иностранных дел Румынии сказало, что предоставило мэру Кишинева Иону Чебану, которому запретили въезд в Шенгенскую зону, одноразовое разрешение для посещения мероприятия в Италии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на G4Media.

О присутствии мэра Кишинева в Италии стало известно накануне из его сообщений в соцсетях.

Румынский МИД сказал, что Италия в виде исключения предоставила Чебану "ограниченную визу: одноразовый въезд, действительный только для Италии и только до 3 сентября, для участия в конференции для мэров под эгидой ЮНЕСКО".

Румыния в июле сообщила о пятилетнем запрете на въезд на территорию страны для Чебана и двух других граждан Молдовы "по соображениям национальной безопасности".

Мэр Кишинева назвал решение политическим и объявил о намерениях его обжаловать.

Ион Чебан возглавляет политический блок "Альтернатива" вместе с оппонентом Майи Санду на выборах президента Молдовы Александром Стояногло, который будет участвовать в парламентских выборах в Молдове 28 сентября.