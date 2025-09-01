У Данії ексміністр потрапив до в'язниці через дитяче порно

У понеділок колишнього міністра уряду Данії ув'язнили на чотири місяці за зберігання тисяч зображень сексуального насильства над дітьми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Генрік Сасс Ларсен, колишній високопоставлений соціал-демократ, який обіймав посаду міністра промисловості, зізнався, що на його комп'ютері було понад 6 000 фотографій і 2 000 відеозаписів із зображенням сексуального насильства над дітьми.

Він відкинув звинувачення, заявивши, що зберігав ці матеріали, бо намагався з'ясувати, хто знущався над ним у дитинстві.

Прокурор Марія Чінгарі сказала, що вона "задоволена" вироком, але додала, що сумно, що хтось, "хто зумів отримати максимум від свого життя, незважаючи на поганий старт, опинився в такій ситуації".

Сасс Ларсен в дитинстві потрапив в прийомну сім'ю.

"Ви ніколи не повинні володіти дитячою порнографією, незалежно від причини", – додала Чінгарі.

Під час судового процесу 59-річний чоловік розповів суду, що в 2018 році він отримав посилання на відео 50-річної давнини, на якому показано, як він зазнав сексуального насильства, коли йому було три роки.

Він засвідчив, що у 2020 році отримав ще одне відео, на якому в його присутності зґвалтували трирічну дівчинку, коли йому було приблизно стільки ж років.

За його словами, обидва відео зникли після того, як він їх переглянув.

Він сказав суду, що шкодує про те, що не звернувся до поліції, коли отримав відео.

Сасса Ларсена також звинувачували у зберіганні дитячої секс-ляльки, але суд не визнав його винним за цим звинуваченням.

Його адвокат Беріт Ернст заявила журналістам, що "ми побачимо, чи це остаточний кінець, чи ми будемо подавати апеляцію".

Скандал розгорівся в березні минулого року і призвів до його виключення з Соціал-демократичної партії.Тоді прем'єр-міністерка соціал-демократів Метте Фредеріксен висловила свій шок з приводу цієї справи.

