В Дании экс-министр попал в тюрьму из-за детского порно

В понедельник бывшего министра правительства Дании посадили на четыре месяца за хранение тысяч изображений сексуального насилия над детьми.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Генрик Сасс Ларсен, бывший высокопоставленный социал-демократ, занимавший должность министра промышленности, признался, что на его компьютере было более 6 000 фотографий и 2 000 видеозаписей с изображением сексуального насилия над детьми.

Он отверг обвинения, заявив, что хранил эти материалы, потому что пытался выяснить, кто издевался над ним в детстве.

Прокурор Мария Чингари сказала, что она "довольна" приговором, но добавила, что печально, что кто-то, "кто сумел получить максимум от своей жизни, несмотря на плохой старт, оказался в такой ситуации".

Сасс Ларсен в детстве попал в приемную семью.

"Вы никогда не должны владеть детской порнографией, независимо от причины", – добавила Чингари.

Во время судебного процесса 59-летний мужчина рассказал суду, что в 2018 году он получил ссылку на видео 50-летней давности, на котором показано, как он подвергся сексуальному насилию, когда ему было три года.

Он показал, что в 2020 году получил еще одно видео, на котором в его присутствии изнасиловали трехлетнюю девочку, когда ему было примерно столько же лет.

По его словам, оба видео исчезли после того, как он их просмотрел.

Он сказал суду, что сожалеет о том, что не обратился в полицию, когда получил видео.

Сасса Ларсена также обвиняли в хранении детской секс-куклы, но суд не признал его виновным по этому обвинению.

Его адвокат Берит Эрнст заявила журналистам, что "мы увидим, это окончательный конец или мы будем подавать апелляцию".

Скандал разгорелся в марте прошлого года и привел к его исключению из Социал-демократической партии. тогда премьер-министр социал-демократов Метте Фредериксен выразила свой шок по поводу этого дела.

