Чехия продлит аренду 12 шведских истребителей Gripen до 2035 года

Чешская Республика арендует у Швеции 12 самолетов JAS-39 Gripen до 2035 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают Ceske Noviny.

Министерство обороны Чехии сегодня подписало контракт о продлении аренды до 2035 года за более 16 млрд чешских крон.

Сейчас Чехия арендует у Швеции 14 самолетов за примерно 1,7 миллиарда крон в год, срок аренды истекает в 2027 году. Продление аренды имеет целью обеспечить их использование чешскими военными до 2035 года, когда они будут заменены 24 американскими самолетами F-35. Чешское правительство уже давно ведет переговоры о продлении аренды Gripen до 2035 года.

Год назад министр обороны Яна Чернохова после переговоров со своим шведским коллегой Палом Йонссоном заявила, что чешскую сторону не устраивает предложение Швеции, и Министерство обороны попросило шведскую сторону изменить его.

В апреле этого года ведомство сообщило, что Швеция предоставила Чехии новое предложение, которое было примерно на 25 процентов выгоднее. Сейчас армия имеет 12 одноместных и два двухместных самолета, а согласно новому контракту, после 2027 года она будет использовать десять одноместных и два двухместных самолета. По данным министерства, Чехия значительно сэкономит, уменьшив количество самолетов.

"Даже с меньшим количеством самолетов будет обеспечена охрана воздушного пространства Чешской Республики. В то же время мы обеспечим беспрепятственное обучение пилотов и их переход на новую платформу F-35", – сказал Петр Чепелка, командующий военно-воздушных сил армии.

Gripen должны заменить в чешских ВВС американские самолеты F-35 Lightning II. Нынешнее правительство приняло решение об их закупке в сентябре 2023 года. Чехия заплатит 106 миллиардов крон за истребители, сопутствующее оборудование, обучение, боеприпасы и поддержку жизненного цикла.

Дополнительные средства потребуются, например, на модернизацию авиабазы в Чаславе. В общем американские самолеты обойдутся в 150 миллиардов крон. Это самая дорогая военная закупка. Первые самолеты F-35 для Чехии должны быть готовы в 2029 году, а все самолеты должны прибыть в Чехию до 2035 года.