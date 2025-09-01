Грузію не запросили на зустріч міністрів ЄС з країнами-кандидатами на членство

Представника уряду Грузії не запросили на зустріч міністрів у справах Європи з профільними міністрами держав-кандидаток на членство в Євросоюзі, яка відбудеться в рамках неформального засідання міністрів ЄС у Копенгагені 1-2 вересня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Грузія не буде присутня на зустрічі країн-кандидаток у члени ЄС в Копенгагені.

"Представники Грузії не будуть присутні на заходах для держав-кандидаток у Копенгагені", – повідомили співрозмовники "ЄвроПравди".

Один з них уточнив, що запрошення Грузія не отримала, бо "офіційно призупинила процес вступу до ЄС".

"Європейська правда" звернулася до Данського головування в ЄС за офіційним коментарем зі вказаного питання та чекає на відповідь.

Як повідомлялося, ЄС надіслав Грузії листа з вимогою поновити верховенство права і переглянути суворі вироки для членів опозиції до 31 серпня 2025 року, інакше доведеться призупинити безвізовий режим для громадян Грузії.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас підтвердила, що ЄС розглядає варіант призупинення безвізового режиму для тиску на грузинську владу.

Також почати процес виключення Грузії з Ради Європи може Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ).