Грузию не пригласили на встречу министров ЕС со странами-кандидатами на вступление

Представитель грузинского правительства не получил приглашения на встречу министров по делам Европы с профильными министрами государств-кандидатов на вступление в Евросоюз, которая состоится в рамках неформального заседания министров ЕС в Копенгагене 1–2 сентября.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщили несколько дипломатов ЕС на условиях анонимности.

Грузия не будет присутствовать на встрече стран-кандидатов на вступление в ЕС в Копенгагене.

"Представители Грузии не будут присутствовать на мероприятиях для государств-кандидатов в Копенгагене", – подтвердили собеседники издания.

Один из них уточнил, что приглашение не было направлено, поскольку Грузия "официально приостановила процесс вступления в ЕС".

"Европейская правда" обратилась за официальным комментарием по данному вопросу к датскому председательству в ЕС и ожидает ответа.

Ранее сообщалось, что ЕС направил Грузии письмо с требованием восстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе Брюсселю придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.

Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.

Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может начать процесс исключения Грузии из Совета Европы.