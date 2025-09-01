СМИ: премьер Румынии угрожает отставкой из-за вопроса сокращений местных бюджетов

Румынский премьер-министр Илие Боложан неоднократно пригрозил отставкой из-за нежелания партнеров по коалиции одобрять сокращение работников местного самоуправления.

Как сообщает "Европейская правда", об этом узнал телеканал Digi24.

По информации Digi24, на заседании румынской коалиции в воскресенье Боложан заявил, что взял на себя ответственность за реформу государственного управления, и если она не будет реализована, коалиция должна искать другого премьера.

Речь идет о предложении главы правительства Румынии сократить 45% должностей в органах местного самоуправления, что привело бы к сокращению 70 тысяч должностей и увольнению 17 тысяч человек.

Социал-демократическая партия, по данным источников Digi24, выступила против такого шага, поэтому его так и не смогли согласовать вместе с другими законодательными пакетами для сокращения бюджетного дефицита.

На фоне неурядиц в коалиции президент Румынии Никушор Дан назначил на вторник встречу с лидерами ее партий, чтобы попытаться уменьшить противоречия, говорится в материале.

Румынская коалиция, несмотря на комфортное большинство в парламенте, уже находится под давлением из-за необходимости принятия непопулярных мер – сокращения государственных расходов и повышения налогов.

Вторая по величине партия румынского парламента – ультраправый Альянс за объединение румын (AUR) – пообещала подать четыре предложения о вотуме недоверия, назвав действия правительства "законодательным терроризмом".