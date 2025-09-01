Нападение на экс-премьера Чехии: полиция сообщает, что задержала злоумышленника

Мужчина, который в понедельник вечером на предвыборном митинге партии ANO в округе Фридек-Мистек напал на ее лидера, экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, был задержан и допрашивается следователями.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила чешская полиция на Х.

В полиции Чехии сообщили, что присутствующие на митинге ANO правоохранители задержали злоумышленника.

"Кроме Андрея Бабиша, была оказана медицинская помощь еще одной женщине, и степень их травм также будет предметом расследования", – добавили там.

Правоохранители сказали, что ситуация предварительно определена как преступление хулиганства, но там не исключают расширения ее квалификации.

Как сообщалось, Бабиша ударили по голове металлическим предметом на предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии. Политика доставили в больницу для обследования.

Инцидент произошел за месяц до выборов депутатов в нижнюю палату парламента Чешской Республики. Партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша пока лидирует в рейтингах.