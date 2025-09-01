У Навроцького розкрили програму його візиту до США

Президент Польщі Кароль Навроцький під час візиту до США, окрім зустрічі з Дональдом Трампом, візьме участь у кількох офіційних заходах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила канцелярія польського президента.

Навроцький, який 3 вересня здійснить робочий візит до США, зустрінеться з Дональдом Трампом. Американський лідер зустріне президента Польщі в Білому домі о 11:00 за місцевим часом.

Під час зустрічі президенти представлять свої національні делегації, після чого має відбутись авіашоу.

Далі має відбутись зустріч Трампа й Навроцького Овальному кабінеті та переговори у форматі робочого сніданку. Польський президент за підсумками зустрічі поспілкується зі ЗМІ у резиденції Блер-Гаус, де проживатиме під час свого перебування у Вашингтоні.

Увечері 3 вересня президент Польщі покладе вінок на Могилі Невідомих Солдатів на Національному кладовищі в Арлінгтоні.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський раніше побажав президенту ефективних результатів на переговорах у США, висловивши сподівання, що той привезе з Вашингтона "не тільки фото".

Також повідомляли про скандал між МЗС і офісом президента Польщі через інструкції для Навроцького у зв’язку з візитом до США.