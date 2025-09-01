У Навроцкого раскрыли программу его визита в США

Президент Польши Кароль Навроцкий во время визита в США, кроме встречи с Дональдом Трампом, примет участие в нескольких официальных мероприятиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила канцелярия польского президента.

Навроцкий, который 3 сентября совершит рабочий визит в США, встретится с Дональдом Трампом. Американский лидер встретит президента Польши в Белом доме в 11:00 по местному времени.

Во время встречи президенты представят свои национальные делегации, после чего должно состояться авиашоу.

Далее должна состояться встреча Трампа и Навроцкого в Овальном кабинете и переговоры в формате рабочего завтрака. Польский президент по итогам встречи пообщается со СМИ в резиденции Блэр-Хаус, где будет проживать во время своего пребывания в Вашингтоне.

Вечером 3 сентября президент Польши возложит венок на Могиле Неизвестных Солдат на Национальном кладбище в Арлингтоне.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее пожелал президенту эффективных результатов на переговорах в США, выразив надежду, что тот привезет из Вашингтона "не только фото".

Также сообщалось о скандале между МИД и офисом президента Польши из-за инструкций для Навроцкого в связи с визитом в США.