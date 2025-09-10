Польша впервые сбила российские дроны, нарушившие ее воздушное пространство
В Польше подтвердили нарушение своего воздушного пространства российскими беспилотниками, которые направились туда вероятно через запад Украины, и сбивают эти воздушные цели.
Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши, пишет "Европейская правда".
Оперативное командование подтвердило нарушение воздушного пространства страны и первый прецедент сбивания таких целей.
"Во время сегодняшней атаки РФ по целям на территории Украины наше воздушное пространство неоднократно нарушили объекты беспилотного типа. Продолжается операция по идентификации и нейтрализации этих объектов... Применено оружие, службы работают над выявлением местоположения сбитых целей", – сообщили в пресс-службе около 5 утра по киевскому времени.
❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.– Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2025
Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53
Граждан призвали оставаться дома. "Под наибольшей угрозой находятся Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства", – отмечается в сообщении.
Премьер-министр Польши Дональд Туск также сделал первые заявления по этому поводу.
Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego.– Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025
"Продолжается операция, связанная с многократным нарушением воздушного пространства Польши. Военные применили оружие против целей. Я нахожусь в постоянном контакте с президентом и министром обороны. Я получил непосредственный отчет от оперативного командующего", – сообщил премьер.
Польша регулярно поднимала авиацию во время массированных атак РФ против Украины, однако это первый случай массового пересечения БПЛА границы Польши и применения оружия по ним.
Сегодняшнему инциденту предшествовала серия случаев попадания БПЛА в воздушное пространство Литвы, Польши и Эстонии.