Після нальоту дронів РФ поляків просять не торкатись невідомих об'єктів і повідомляти про них

У Міністерстві оборони Польщі повідомили про завершення операцій польських та союзних ВПС, пов'язаних з порушеннями повітряного простору дронами РФ, та попросили громадян бути обачними у разі виявлення невідомих об’єктів чи уламків.

Про це йдеться в опублікованій міністерством заяві, пише "Європейська правда".

У відомстві зазначили, що наразі операції польських та союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершені.

Тривають пошуки та локалізація місць можливих падінь об'єктів, які порушили польський повітряний простір.

"З огляду на безпеку громадян, закликаємо у разі виявлення невідомого об'єкта або його уламків не наближатися, не торкатися і не переносити їх. Такі елементи можуть становити небезпеку і містити небезпечні матеріали", – йдеться у заяві.

Громадян просять повідомляти про будь-які такі знахідки за номером екстреної служби 112 або до найближчого підрозділу поліції.

Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск з раннього ранку скликав урядовців на термінове засідання через безпрецедентне порушення повітряного простору країни російськими БпЛА.

Глава МЗС України Андрій Сибіга у зв'язку з вторгненням російських дронів на територію Польщі закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.