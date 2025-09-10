После налета дронов РФ поляков просят не касаться неизвестных объектов и сообщать о них

В Министерстве обороны Польши сообщили о завершении операций польских и союзных ВВС, связанных с нарушениями воздушного пространства дронами РФ, и попросили граждан быть осмотрительными в случае обнаружения неизвестных объектов или обломков.

Об этом говорится в опубликованном министерством заявлении, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что сейчас операции польских и союзных ВВС, связанные с нарушениями польского воздушного пространства, завершены.

Продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, которые нарушили польское воздушное пространство.

"Учитывая безопасность граждан, призываем в случае обнаружения неизвестного объекта или его обломков не приближаться, не касаться и не переносить их. Такие элементы могут представлять опасность и содержать опасные материалы", – говорится в заявлении.

Граждан просят сообщать о любых таких находках по номеру экстренной службы 112 или в ближайшее подразделение полиции.

Ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Премьер-министр Польши Дональд Туск с раннего утра созвал чиновников на срочное заседание в связи с беспрецедентным нарушением воздушного пространства страны российскими БпЛА.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в связи с вторжением российских дронов на территорию Польши призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.