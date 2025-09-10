Дрон упал на жилой дом в Польше недалеко от границы с Беларусью

В Польше сообщили о падении дрона на жилой дом в селе недалеко от границы с Беларусью.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Беспилотник упал на жилой дом в селе Вырыки-Воля поблизости от Влодавы. В результате повреждена крыша дома.

фото одного из пользователей Polsat News

Пожара в результате падения не произошло. Никто не пострадал.

На месте работает пожарная бригада и другие службы.

Пока неизвестно, упал ли на дом один из сбитых польскими военными беспилотников, или дрон, который не был сбит.

Перед этим в Польше нашли первый из сбитых польской армией российских беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ против Украины.

Как известно, ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Впоследствии подтвердили сбитие нескольких беспилотников и объяснили, что такое беспрецедентное решение приняли из-за акта агрессии и угрозы для безопасности граждан.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что границу страны нарушили более десятка российских дронов.