У Литві закликали НАТО збивати російські цілі хоча б над частиною території України

Лідер литовських консерваторів, ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас вважає, що після вторгнення російських дронів НАТО має хоча б частково закрити небо над Україною.

Про це Кащюнас написав у середу вранці у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Литовський політик заявив, що вторгнення російських безпілотників на територію Польщі є явним актом агресії, після якого НАТО повинен піти на рішучий крок та хоча б частково закрити небо над Україною.

"НАТО має розгорнути системи протиповітряної оборони в Польщі та Румунії, які також захищатимуть частину території України, тим самим захищаючи мільйони життів і демонструючи, що Альянс не дозволить Москві випробовувати його кордони", – заявив Кащюнас, який також є заступником голови оборонного комітету литовського парламенту.

Раніше у середу глава МЗС України Андрій Сибіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною.

Сибіга також заявив, що слабка відповідь на вторгнення російських дронів у Польщу спровокує Росію ще більше.

Вночі 10 вересня Польща підтвердила порушення свого повітряного простору російськими БпЛА під час масованої атаки проти України і вперше вирішила збивати їх. Армія попередила громадян про підвищену загрозу для Мазовецького, Підляського, Люблінського воєводств.