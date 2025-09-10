В Литве призвали НАТО сбивать российские цели хотя бы над частью территории Украины

Лидер литовских консерваторов, экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас считает, что после вторжения российских дронов Североатлантический альянс должен хотя бы частично закрыть небо над Украиной.

Об этом Кащюнас написал в среду утром в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Литовский политик заявил, что вторжение российских беспилотников на территорию Польши является явным актом агрессии, после которого НАТО должен пойти на решительный шаг и хотя бы частично закрыть небо над Украиной.

"НАТО следует развернуть системы противовоздушной обороны в Польше и Румынии, которые также будут защищать часть территории Украины, тем самым защищая миллионы жизней и демонстрируя, что Альянс не позволит Москве испытывать его границы", – заявил Кащюнас, который также является заместителем председателя оборонного комитета литовского парламента.

Ранее в среду глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.

Сибига также заявил, что слабый ответ на вторжение российских дронов в Польшу спровоцирует Россию еще больше.

Ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.