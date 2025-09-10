Зеленский отреагировал на вторжение дронов РФ в Польшу и рассказал, чего ждет дальше

Президент Владимир Зеленский заявил, что по меньшей мере восемь ударных дронов этой ночью были нацелены в направлении Польши – глава государства ожидает, что россияне почувствуют последствия за свои злонамеренные действия.

Об этом президент написал в среду в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Зеленского, Москва всегда испытывает границы возможного и этой ночью пошла на еще один эскалационный шаг – российско-иранские "шахеды" действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО.

"Не один "шахед", что можно было бы назвать случайностью, а по меньшей мере восемь ударных дронов, которые были нацелены в направлении Польши. Крайне опасный прецедент для Европы", – прокомментировал глава государства.

Будут ли следующие шаги, добавил он, полностью зависит от скоординированности и силы ответных действий.

"Россияне должны почувствовать последствия. Россия должна почувствовать, что войну нельзя расширять и придется заканчивать", – заявил Зеленский.

Он отметил, что слишком долго уже длится санкционная пауза, а откладывание ограничений по России и ее сообщниках означает лишь увеличение жестокости ударов.

"Нужно достаточно оружия, чтобы сдержать Россию. Нужен сильный ответ, и это может быть только совместный ответ всех партнеров: Украины, Польши, всех европейцев, Соединенных Штатов", – добавил Зеленский.

Ранее в среду глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.

Сибига также заявил, что слабый ответ на вторжение российских дронов в Польшу спровоцирует Россию еще больше.

Ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.