Еврокомиссар после вторжения БпЛА в Польшу: срочно нужна "стена дронов"

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС.

Об этом говорится в его посте в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Комментируя нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками в ночь на среду, когда РФ атаковала Украину, Кубилюс заявил, что Россия снова испытывает на прочность пограничные государства, ЕС и НАТО.

"Мы должны срочно разработать "стену дронов" вдоль всего восточного фланга ЕС, что сейчас является важнейшим общим флагманским проектом. Мы будем работать вместе с государствами-членами, приграничными странами и Украиной. Россия будет остановлена", – заявил еврокомиссар.

Ночью 10 сентября Польша подтвердила нарушение своего воздушного пространства российскими БпЛА во время массированной атаки против Украины и впервые решила сбивать их. Армия предупредила граждан о повышенной угрозе для Мазовецкого, Подляского, Люблинского воеводств.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Запад принять решение о применении средств ПВО соседних стран для сбивания целей еще над Украиной.

Сибига также заявил, что слабый ответ на вторжение российских дронов в Польшу спровоцирует Россию еще больше.